При сделках с недвижимостью в России разрешат использовать биометрию

Опубликовано 07 июня 2025, 22:481 мин.
При сделках с недвижимостью в России разрешат использовать биометриюПодписание документов станет проще
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет применять единую биометрическую систему при оформлении сделок с недвижимостью. Новые правила облегчат процесс подписания электронных документов при регистрации перехода права собственности.
Теперь заявление о регистрации и сопроводительные документы можно будет подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью без необходимости ставить специальную отметку. Ранее такая отметка требовалась при подаче документов через электронную подпись.
Кроме того, запись в Едином государственном реестре недвижимости для подачи электронных документов станет необязательной, если личность заявителей будет подтверждена с помощью Единой системы идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных.
Закон предусматривает отложенный срок вступления в силу — с 1 июля 2026 года. Это связано с необходимостью доработки и адаптации информационных систем Росреестра для корректной работы с биометрией.