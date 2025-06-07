При сделках с недвижимостью в России разрешат использовать биометрию

Теперь заявление о регистрации и сопроводительные документы можно будет подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью без необходимости ставить специальную отметку. Ранее такая отметка требовалась при подаче документов через электронную подпись.

Кроме того, запись в Едином государственном реестре недвижимости для подачи электронных документов станет необязательной, если личность заявителей будет подтверждена с помощью Единой системы идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных.

Закон предусматривает отложенный срок вступления в силу — с 1 июля 2026 года. Это связано с необходимостью доработки и адаптации информационных систем Росреестра для корректной работы с биометрией.