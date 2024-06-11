Приемная комиссия Московского Политеха получит ИИ

Помимо этого, Московский Политех внедряет проект по использованию искусственного интеллекта для создания учебных материалов и микрокурсов. Этот пилотный проект, как объясняет ректор университета Владимир Миклушевский, позволит студентам получать проверенные экспертами знания через специальные чаты, созданные на основе генеративных моделей.

Эти новые подходы, считает Миклушевский, решат проблему отсутствия экспертизы в интернете, предоставляя студентам качественный и проверенный контент, который можно будет использовать для обучения и проектной деятельности.