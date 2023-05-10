Прилепить как банный лист: в России нашли новый способ оплаты карточкой

Российские банки массово тестируют платежные наклейки на смартфоны, сообщает «Коммерсант». Некоторые банки уже широко применяют этот способ бесконтактной оплаты.

Проводить транзакцию позволяет встроенный в стикер модуль NFC (Near Field Communication, «связь ближнего действия»), небольшой плоский чип с микросхемой и антенной, сигнал от которого принимает смартфон. Для оплаты смартфон с наклейкой подносится к терминалу.

Первым подобную услугу в январе предложил «Тинькофф», за ним последовали Альфа-банк и МКБ. Сбербанк тестирует платежные стикеры начиная с февраля, Почта-банк — с середины апреля, а ВТБ — с начала мая. Предполагается, что наклейками «обзаведется» и ПСБ.

Основные потребители подобных наклеек — владельцы айфонов, у которых сейчас отсутствует опция оплаты непосредственно через устройство. Спрос на стикеры от уже использующих их банков растет: «Тинькофф» уже выпустил более 600 тысяч стикеров, Альфа-банк — более 150 тысяч.