Приморье инвестирует 250 млн рублей в научные проекты

Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что регион также планирует построить арендный дом для сотрудников ДВО РАН. Эти решения были озвучены после встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Отдельное внимание уделено развитию Дальневосточного федерального университета. Краевые власти готовы финансировать коммунальную инфраструктуру для второй очереди кампуса, включая системы водоснабжения и дорожную сеть. Рассматривается возможность участия в строительстве новых общежитий, которых сейчас не хватает.

Ранее правительство Приморья выделило 420 миллионов рублей на создание инновационного научно-технологического центра площадью 3,5 тысячи квадратных метров. В нём уже работают два технологических предприятия и молодёжное конструкторское бюро.