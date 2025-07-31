В России
Опубликовано 31 июля 2025, 22:44
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Приморье инвестирует 250 млн рублей в научные проекты

Средства пойдут на климатический центр и экотропы
Приморский край направит 250 миллионов рублей на совместные проекты с Дальневосточным отделением РАН. Первые 160 миллионов уже выделены на создание климатического центра, разработку проекта по укреплению акватории Амурского залива и обустройство экологических троп в Ботаническом саду.
Приморье инвестирует 250 млн рублей в научные проекты

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Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что регион также планирует построить арендный дом для сотрудников ДВО РАН. Эти решения были озвучены после встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Отдельное внимание уделено развитию Дальневосточного федерального университета. Краевые власти готовы финансировать коммунальную инфраструктуру для второй очереди кампуса, включая системы водоснабжения и дорожную сеть. Рассматривается возможность участия в строительстве новых общежитий, которых сейчас не хватает.

Ранее правительство Приморья выделило 420 миллионов рублей на создание инновационного научно-технологического центра площадью 3,5 тысячи квадратных метров. В нём уже работают два технологических предприятия и молодёжное конструкторское бюро.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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