Приморский колледж станет центром образовательного кластера в машиностроении

Новый кластер будет ориентирован на машиностроение и авиастроение, что отвечает актуальным потребностям региона и поможет подготовить молодых специалистов для востребованных отраслей экономики Приморья, отметили в пресс-службе.

Студенты колледжа смогут проходить практику и работать на промышленных предприятиях региона, таких как авиационный завод «Прогресс» и арматурный завод «Аскольд». Грант в размере 100 миллионов рублей, выигранный колледжем, позволит создать кластер «Машиностроение» с особым уклоном в авиастроение. Планируется, что программа стартует 1 сентября 2024 года, добавили в пресс-службе правительства региона.