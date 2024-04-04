Приморский колледж станет центром образовательного кластера в машиностроении

Опубликовано 04 апреля 2024, 18:25
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Приморский колледж станет центром образовательного кластера в машиностроенииПо подотрасли Авиастроение
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что региональный индустриальный колледж в Арсеньеве станет центром для создания образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
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Новый кластер будет ориентирован на машиностроение и авиастроение, что отвечает актуальным потребностям региона и поможет подготовить молодых специалистов для востребованных отраслей экономики Приморья, отметили в пресс-службе.
Студенты колледжа смогут проходить практику и работать на промышленных предприятиях региона, таких как авиационный завод «Прогресс» и арматурный завод «Аскольд». Грант в размере 100 миллионов рублей, выигранный колледжем, позволит создать кластер «Машиностроение» с особым уклоном в авиастроение. Планируется, что программа стартует 1 сентября 2024 года, добавили в пресс-службе правительства региона.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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