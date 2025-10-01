Прочность деревянных деталей дронов увеличили в три раза

Технология включает щелочную делигнификацию: древесину обрабатывают растворами гидроксида и сульфита натрия при высокой температуре для удаления лигнина, после чего материал прессуют под высоким давлением.

Новая древесная плита может принимать любые формы, в отличие от фанеры, и выдерживает нагрузки, в несколько раз превышающие показатели стандартной березовой фанеры. При этом материал на основе отходов ели оказался легче фанеры более чем на 10%, а плиту из конопли — почти на треть.

Древесина используется в конструкции БПЛА для изготовления крыльев, шпангоутов, лонжеронов и моторам, а новый метод позволяет одновременно снизить затраты на производство примерно на 30%.

Разработка выполнена молодежной командой «Новые крылья Удмуртии» в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» при участии Университета 2035 и Университета «Синергия».