Продажи грузовиков КАМАЗ в России выросли на 1,5%

В 2024 году «КАМАЗ» продолжает увеличивать объем производства и расширять модельный ряд автомобилей поколения К5. В первом квартале текущего года производство этих грузовиков увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, составив 1618 единиц.

Несмотря на санкционное давление, «КАМАЗ» продолжает развивать производство грузовиков поколения К5. Благодаря принятым решениям и программе импортозамещения, компания смогла локализовать производство значительного числа компонентов для своих автомобилей. В результате автомобили К5 сейчас выпускаются на базе комплектующих, произведенных в России, что обеспечивает их стабильную поставку и эксплуатацию национальными предприятиями.