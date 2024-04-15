Опубликовано 15 апреля 2024, 21:59
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Продажи грузовиков КАМАЗ в России выросли на 1,5%В первом квартале 2024 года
Согласно информации от Торгово-финансовой компании КАМАЗа, объем реализации грузовиков «КАМАЗ» за январь-март 2024 года составил 8488 единиц, что на 1,5% превышает показатель аналогичного периода 2023 года.
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В 2024 году «КАМАЗ» продолжает увеличивать объем производства и расширять модельный ряд автомобилей поколения К5. В первом квартале текущего года производство этих грузовиков увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, составив 1618 единиц.
Несмотря на санкционное давление, «КАМАЗ» продолжает развивать производство грузовиков поколения К5. Благодаря принятым решениям и программе импортозамещения, компания смогла локализовать производство значительного числа компонентов для своих автомобилей. В результате автомобили К5 сейчас выпускаются на базе комплектующих, произведенных в России, что обеспечивает их стабильную поставку и эксплуатацию национальными предприятиями.