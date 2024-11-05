Продажи отечественных телевизоров в России выросли в 2,5 раза за 2024 год

Наибольшую популярность среди россиян приобрели умные телевизоры от Sber и Яндекса. Спрос на телевизоры Sber с голосовым управлением за указанный период вырос в 2,5 раза, в то время как модели Яндекса увеличили продажи в два раза. В 2024 году телевизоры Яндекса представлены в основном в среднем и премиум сегментах, многие из них оснащены встроенной колонкой с голосовым помощником Алисой. Недавно в продажу поступила более доступная модель — ТВ Станция Бейсик.

Всего за девять месяцев россияне приобрели 5,4 миллиона телевизоров на сумму 160 миллиардов рублей. Средняя цена телевизора составила 29,2 тысячи рублей, а рост рынка в денежном выражении составил 6,6%.

Среди зарубежных брендов лидируют Haier, Xiaomi, Hisense и Samsung. Самыми продаваемыми моделями стали Haier 32 SMART TV и Xiaomi TV A2.

По словам Николая Семенова из М. Видео-Эльдорадо, рынок телевизоров демонстрирует положительную динамику, пользователи активно выбирают модели с искусственным интеллектом и голосовыми ассистентами, что делает телевизор центром семейного досуга.