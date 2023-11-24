Проект Арктической стартап-экспедиции предложили сделать международным

Проект Арктической стартап-экспедиции предложили сделать международнымПроект направлен на поддержку инициатив креативной экономики
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Алексей Чекунков во время форума "Цифровой алмаз” выдвинул идею сделать проект "Арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика России" международным. Этот проект стал развитием уникальной дальневосточной стартап-экспедиции, начатой Якутией в 2019 году, и теперь охватывает различные сферы творчества помимо информационных технологий, пишет ТАСС.
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Я предложил сегодня, и надеюсь, что это предложение будет поддержано: мы вместе поработаем, чтобы этот проект принял международный характер. … Наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате.
Стартап-экспедиция направлена на поддержку инициатив креативной экономики, развитие человеческого капитала Дальнего Востока и Арктики. Проект получает поддержку от Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Якутии, а также от Агентства стратегических инициатив через Дальневосточный проектный офис Центра развития креативной экономики.