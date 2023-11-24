Проект Арктической стартап-экспедиции предложили сделать международным

Я предложил сегодня, и надеюсь, что это предложение будет поддержано: мы вместе поработаем, чтобы этот проект принял международный характер. … Наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате.