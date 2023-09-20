Проект «Цифровые профессии» от Минцифры помог выпускникам найти работу

Как пишут Минцифры, благодаря проекту участники смогли получить дополнительное образование в сфере IT со скидкой от 50% до 100%.

За 2021-2022 год диплом о дополнительном образовании получили около 25 тысяч участников. Из них каждый пятый стал специалистом в сфере IT, а 40% безработных нашли работу.

Увеличили зарплату около 45% выпускников за 2021 год и около 40% выпускников 2022 года.

Самыми популярными профессиями стали: программист, разработчик Web и мультимедийных приложений, специалист по тестированию в области информационных технологий, системный аналитик и специалист по большим данным.