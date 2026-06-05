Проект по южной части «Норильска-1» завершат в 2027 году

По его словам, сроки реализации были скорректированы из-за необходимости завершить проектную документацию и получить все необходимые согласования. После утверждения проекта компания планирует провести тендер, выбрать современные технологии и определить подрядчиков по модели IPC-контракторов.

Лицензией на разработку южной части месторождения владеет «Русская Платина», тогда как северный участок осваивает Норильский никель. После начала работ освоение месторождения, по оценке компании, займет до пяти лет, отметил Бажаев.

Активы «Русской Платины» включают месторождение Кондер в Хабаровском крае, а также Черногорское месторождение и южную часть «Норильска-1» в Красноярском крае.