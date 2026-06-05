Проект по южной части «Норильска-1» завершат в 2027 году

Опубликовано 05 июня 2026, 18:591 мин.
Проект по южной части «Норильска-1» завершат в 2027 годуРазработка месторождения займет до пяти лет
Президент «Группы Альянс», управляющий предприятиями «Группы Альянс"/"Русская Платина» Муса Бажаев в рамках ПМЭФ-2026 сообщил, что подготовка проекта подземной разработки южной части месторождения «Норильск-1» должна завершиться в течение следующего года, пишет ТАСС.
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По его словам, сроки реализации были скорректированы из-за необходимости завершить проектную документацию и получить все необходимые согласования. После утверждения проекта компания планирует провести тендер, выбрать современные технологии и определить подрядчиков по модели IPC-контракторов.
Лицензией на разработку южной части месторождения владеет «Русская Платина», тогда как северный участок осваивает Норильский никель. После начала работ освоение месторождения, по оценке компании, займет до пяти лет, отметил Бажаев.
Активы «Русской Платины» включают месторождение Кондер в Хабаровском крае, а также Черногорское месторождение и южную часть «Норильска-1» в Красноярском крае.