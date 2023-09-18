Профессор объяснил причину пожаров в лесах России

Крутовский пояснил, что лесные пожары - это естественное явление, но их необходимо контролировать с самого начала. Раньше это делалось с помощью лесников. Однако после реформы 2006 года количество лесников было сокращено, что, по мнению Крутовского, было ошибкой, так как привело к росту числа лесных пожаров.

Для решения этой проблемы Крутовский предлагает вернуть лесничих и внести существенные изменения в действующий Лесной кодекс. Он подчеркивает, что для усиления общественного контроля за состоянием лесов необходимо сделать декларации лесопользователей полностью открытыми. Кроме того, для более эффективной профилактики и борьбы с пожарами он рекомендует усилить лесные инспекции, охрану и постоянный мониторинг лесов.