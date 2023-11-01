Программисты создадут сервисы для улучшения городской среды в Екатеринбурге

На протяжении трех дней IT-специалисты применят свои профессиональные навыки, чтобы решить актуальные городские проблемы. Среди задач хакатона - создание дизайн-кода для улучшения фасадов и вывесок зданий, разработка общегородского сервиса для управления жилищно-коммунальными вопросами, использование смарт-технологий для мониторинга, резервирования и оплаты парковочных мест, а также создание единой платформы для администрирования всех школ искусств города, отмечают в пресс-службе.

Участники хакатона будут работать в командах от 2 до 5 человек и включать в себя программистов, аналитиков, дизайнеров, менеджеров и урбанистов. Победители в каждой категории получат денежные призы, а общий призовой фонд составит не менее 500 000 рублей. Важно, что решения, отмеченные победителями, будут реализованы.