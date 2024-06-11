Программный робот ускорил проверку штрафов за парковку в Санкт-Петербурге

Опубликовано 11 июня 2024, 23:13
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Программный робот ускорил проверку штрафов за парковку в Санкт-ПетербургеВ 2 раза
Специалисты из Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра создали программного робота для Городского центра управления парковками. Этот робот, внедренный в отдел обеспечения процедур, проверяет информацию об оплаченных штрафах на портале госуслуг по уникальному идентификатору начислений (УИН).
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Это позволило увеличить скорость проверки более чем в два раза по сравнению с ручной проверкой. Вместо 200 постановлений в час, как это делают сотрудники, робот проверяет 400 документов за тот же промежуток времени.
Такой подход помогает исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, и риски передачи информации об оплаченных штрафах в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. Программный робот внедрен в рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению губернатора Санкт-Петербурга.