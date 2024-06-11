Программный робот ускорил проверку штрафов за парковку в Санкт-Петербурге

Это позволило увеличить скорость проверки более чем в два раза по сравнению с ручной проверкой. Вместо 200 постановлений в час, как это делают сотрудники, робот проверяет 400 документов за тот же промежуток времени.

Такой подход помогает исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, и риски передачи информации об оплаченных штрафах в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. Программный робот внедрен в рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению губернатора Санкт-Петербурга.