Программу для контроля качества кабелей разработали в Самаре

В кабельном производстве важно соблюдать толщину изоляции, сопротивление жилы и геометрические размеры. Однако статистические методы контроля процессов, широко применяемые в автопроме, в отечественной кабельной отрасли не прижились. Из-за этого отклонения от норм замечают не всегда, отметили в пресс-службе.

Новая программа интегрирует контрольную карту Шухарта — график изменения параметров во времени. Она фиксирует характеристики каждого изделия в динамике и подает сигнал только при значительных ухудшениях, игнорируя допустимые колебания. Это экономит время специалистов. Программа может работать как с реальными данными с производства, так и с симуляционными, моделируя гипотетические процессы.