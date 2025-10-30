Программу для проектирования антенных систем создали в Ростехе

Программа основана на математической модели, которая учитывает особенности размещения компонентов антенного комплекса. Это дает возможность определять оптимальную конфигурацию, обеспечивающую электромагнитную совместимость и повышающую помехоустойчивость систем связи,.

Разработкой занималось Самарское инновационное предприятие радиосистем концерна «Автоматика». Решение уже показало свою эффективность при проектировании антенных систем для телекоммуникационных башен, мачт и крыш автомобилей связи, где пространство для размещения оборудования ограничено.

Программный комплекс может применяться в различных областях, включая системы телесвязи, радиолокацию, спутниковую связь и медицину.