Программу для проектирования антенных систем создали в Ростехе

Опубликовано 30 октября 2025, 20:381 мин.
Программу для проектирования антенных систем создали в РостехеКомплекс рассчитывает оптимальное расположение компонентов
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, создал специализированный программный комплекс для проектирования сложных антенн. Разработка позволяет рассчитывать наилучшее расположение всех элементов системы для достижения максимального качества приема и передачи сигнала.
Программа основана на математической модели, которая учитывает особенности размещения компонентов антенного комплекса. Это дает возможность определять оптимальную конфигурацию, обеспечивающую электромагнитную совместимость и повышающую помехоустойчивость систем связи,.
Разработкой занималось Самарское инновационное предприятие радиосистем концерна «Автоматика». Решение уже показало свою эффективность при проектировании антенных систем для телекоммуникационных башен, мачт и крыш автомобилей связи, где пространство для размещения оборудования ограничено.
Программный комплекс может применяться в различных областях, включая системы телесвязи, радиолокацию, спутниковую связь и медицину.