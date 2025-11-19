В России
Программу для расчета терморегуляции человека создали в России

Разработка поможет в реабилитации спортсменов и космонавтов
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали программу для моделирования системы терморегуляции человека. Учет термического сопротивления защитной одежды при низких температурах делает разработку особенно актуальной для реабилитации спортсменов, летчиков и космонавтов после интенсивных нагрузок.
Модель представляет организм как набор цилиндрических элементов: руки, ноги, грудная клетка и область живота. Каждый элемент разделен на три слоя — мышцы, жировая прослойка и сеть подкожных капилляров. Четвертым слоем добавляется тепловое сопротивление защитной одежды.

Для расчетов используется система уравнений теплового баланса, теплопередачи и теплопроводности. Программа определяет температуры слоев, тепловые потери при охлаждении с учетом пола, возраста, физической нагрузки и параметров окружающей среды.

Технология позволяет моделировать охлаждение в воздухе при температурах от -50 до 0 градусов, в воде от 0 до +20 градусов, а также в криосауне с парами азота при -150 градусах. Многоэлементный и многослойный подход разработки получил положительную оценку специалистов Московского авиационного института, отметили в пресс-службе.