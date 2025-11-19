Программу для расчета терморегуляции человека создали в России

Модель представляет организм как набор цилиндрических элементов: руки, ноги, грудная клетка и область живота. Каждый элемент разделен на три слоя — мышцы, жировая прослойка и сеть подкожных капилляров. Четвертым слоем добавляется тепловое сопротивление защитной одежды.

Для расчетов используется система уравнений теплового баланса, теплопередачи и теплопроводности. Программа определяет температуры слоев, тепловые потери при охлаждении с учетом пола, возраста, физической нагрузки и параметров окружающей среды.

Технология позволяет моделировать охлаждение в воздухе при температурах от -50 до 0 градусов, в воде от 0 до +20 градусов, а также в криосауне с парами азота при -150 градусах. Многоэлементный и многослойный подход разработки получил положительную оценку специалистов Московского авиационного института, отметили в пресс-службе.