Программу генетических исследований запустили на Ямале

В рамках программы девять тысяч будущих мам из групп риска, а также жители отдаленных поселков и кочевники смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование. Этот метод позволяет на ранних сроках выявлять такие заболевания, как синдром Дауна и синдром Клайнфельтера.

С 2020 года в регионе уже проводится неинвазивная диагностика, которая позволила выполнить более 13,5 тысячи исследований и сократить количество инвазивных процедур на 40%. Параллельно продолжается проект по генетическому обследованию онкологических больных и их родственников, запущенный в 2021 году.

К 2027 году планируется обследовать около 900 пациентов с онкологией и их родственников, а также провести анализ опухолевой ткани 50 человек для подбора эффективного лечения. Программа также предусматривает систему софинансирования, где пациент оплачивает 20% стоимости анализа, а остальные расходы покрывает бюджет округа.