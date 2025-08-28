Программу подготовки инженеров для радиоэлектроники запустят в Петербурге

Студенты будут работать с реальными образцами, которые требуют замены из-за ограничений на поставки импортных комплектующих. Обучение ориентировано на практическое решение задач импортозамещения в радиоэлектронной отрасли.

К 2030 году российская электроника должна занять 70% внутреннего рынка, а объём производства — увеличиться в четыре раза. Новая программа призвана помочь в достижении этих показателей за счёт подготовки квалифицированных кадров.

Также в новом учебном году вуз планирует запустить программу по работе с промышленными лазерами. Она будет включать обучение обработке материалов и изготовлению изделий.

Кроме того, в ПИШ ЛЭТИ появятся две программы, посвящённые цифровым двойникам. Они охватят как технологические процессы, так и управление предприятиями. Студенты изучат разработку и внедрение таких систем на производстве.