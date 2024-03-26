Производство электроники и компьютеров в Москве выросло более чем на 296%

Более чем треть всех предприятий в Москве занимаются производством полупроводников, чипов, электронных схем и других продуктов. На этих предприятиях трудятся более 30 тысяч человек, добавил Владимир Ефимов.

Власти города предоставляют различные меры поддержки для развития высокотехнологичных отраслей. Среди них — льготные займы на приобретение оборудования. Прошлый год показал пример успеха, когда местный производитель RFID-продукции получил льготный займ и смог модернизировать свое оборудование.

Этот производитель занимается разработкой инновационных продуктов для социальных учреждений, таких как школы и культурные центры.