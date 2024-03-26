Опубликовано 26 марта 2024, 23:15
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Производство электроники и компьютеров в Москве выросло более чем на 296%По сравнению с прошлым годом
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные производители электроники и компьютеров увеличили выпуск продукции на 296% в январе текущего года по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о росте высокотехнологичных предприятий в столице.
Более чем треть всех предприятий в Москве занимаются производством полупроводников, чипов, электронных схем и других продуктов. На этих предприятиях трудятся более 30 тысяч человек, добавил Владимир Ефимов.
Власти города предоставляют различные меры поддержки для развития высокотехнологичных отраслей. Среди них — льготные займы на приобретение оборудования. Прошлый год показал пример успеха, когда местный производитель RFID-продукции получил льготный займ и смог модернизировать свое оборудование.
Этот производитель занимается разработкой инновационных продуктов для социальных учреждений, таких как школы и культурные центры.