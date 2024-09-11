Производство электроники в Москве выросло на 111%

На сегодняшний день в столице функционирует более 4,2 тысячи промышленных предприятий, из которых каждое третье относится к высокотехнологичному сектору. Благодаря активной поддержке городских властей, такие компании укрепляют свои позиции и увеличивают объемы производства, отметил Ликсутов.

Производители электроники могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки, включая целевые займы и субсидии. Эти меры, а также антикризисные инструменты помогают им развивать новые изделия и расширять ассортимент.

Министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов рассказал, что за первые семь месяцев 2024 года предприятия столицы отгрузили высокотехнологичную продукцию на сумму более 325 миллиардов рублей, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.