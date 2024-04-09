Производство композиционных материалов в Томске увеличилось в 1,2 раза

Опубликовано 09 апреля 2024, 18:07
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Производство композиционных материалов в Томске увеличилось в 1,2 разаА инвестиции превысили 115 миллионов рублей
Научно-производственная компания «Полимер-компаунд» в Томске увеличила производство композитных материалов благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Новое отделение будет заниматься производством материалов для различных отраслей, таких как кабельная, электротехническая, горнодобывающая и автомобильная промышленность.
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Инвестиции в модернизацию оборудования превысили 115 миллионов рублей, из которых 77 миллионов рублей были предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности. Производимые материалы используются при изготовлении покрытий для трубопроводов нефти и газа, а также для производства электротехнических изделий и кабельных материалов.
Генеральный директор компании Анатолий Чернов отметил, что благодаря запуску нового отделения с современным оборудованием удалось увеличить производственные мощности в 1,2 раза. После достижения проектной мощности ежегодный выпуск материалов составит около 12 тысяч тонн.