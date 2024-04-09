Производство композиционных материалов в Томске увеличилось в 1,2 раза

Инвестиции в модернизацию оборудования превысили 115 миллионов рублей, из которых 77 миллионов рублей были предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности. Производимые материалы используются при изготовлении покрытий для трубопроводов нефти и газа, а также для производства электротехнических изделий и кабельных материалов.

Генеральный директор компании Анатолий Чернов отметил, что благодаря запуску нового отделения с современным оборудованием удалось увеличить производственные мощности в 1,2 раза. После достижения проектной мощности ежегодный выпуск материалов составит около 12 тысяч тонн.