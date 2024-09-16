Производство полимеров в России удвоится к 2030 году

Опубликовано 16 сентября 2024, 16:471 мин.
Производство полимеров в России удвоится к 2030 годуДостигнув 15,5 млн тонн
Мощности по производству полимеров в России могут удвоиться к 2030 году, достигнув 15,5 млн тонн. Такой прогноз был представлен директором проекта Аналитического центра ТЭК Лолой Огрель на конференции Energy Leader в Сочи. Основу этого роста составят новые заводы и модернизация существующих мощностей.
© Ferra.ru
Одним из ключевых проектов станет Амурский ГХК, который сможет производить до 2,7 млн тонн полимеров ежегодно. Иркутский завод полимеров также внесет свой вклад с производственной мощностью 650 тыс. тонн полиэтилена в год.
Модернизация предприятий компании «Сибур» в рамках строительства установки ЭП-600 и запуска новых проектов позволят увеличить производство. Прогнозы также учитывают развитие полимерных производств в Казахстане и Узбекистане, где совместные предприятия с российскими компаниями, такими как «Сибур» и «Татнефть», обеспечат прирост мощностей до 5,7 млн тонн, отметила Огрель.