Производство высокоскоростных лифтов запустят в Подмосковье

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) планирует стать первым в России, где освоят производство всех комплектующих и агрегатов лифтов. Инвестиции в масштабную модернизацию предприятия составляют более 2 миллиардов рублей.

Высокоскоростные лифты будут устанавливаться в высотных жилых домах, бизнес-центрах, отелях и торговых центрах. Перспективы производства планируются на уровне 12 тысяч лифтов в год. Серпуховский завод разрабатывает модели лифтов на основе системы «Интерактивный лифт».

Управляющий заводом Леонид Черноног подчеркнул, что российские лифтостроители обладают необходимыми ресурсами и технологиями для успешной конкуренции с иностранными аналогами.