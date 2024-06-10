В России
Опубликовано 10 июня 2024, 17:21
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Производство высокоскоростных лифтов запустят в Подмосковье

К концу 2024 года
К концу текущего года на Серпуховском лифтостроительном заводе начнут производство высокоскоростных лифтов к концу 2024 года. Этот шаг направлен на замещение импортной продукции и решение проблемы дефицита лифтов для небоскребов и высокобюджетного жилья.
Производство высокоскоростных лифтов запустят в Подмосковье

© Ferra.ru

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) планирует стать первым в России, где освоят производство всех комплектующих и агрегатов лифтов. Инвестиции в масштабную модернизацию предприятия составляют более 2 миллиардов рублей.

Высокоскоростные лифты будут устанавливаться в высотных жилых домах, бизнес-центрах, отелях и торговых центрах. Перспективы производства планируются на уровне 12 тысяч лифтов в год. Серпуховский завод разрабатывает модели лифтов на основе системы «Интерактивный лифт».

Управляющий заводом Леонид Черноног подчеркнул, что российские лифтостроители обладают необходимыми ресурсами и технологиями для успешной конкуренции с иностранными аналогами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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