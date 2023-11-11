Промсвязьбанк начнёт резервировать себе айтишников прямо в университетах РФ

Сегодня конкуренция за кадры на рынке труда, особенно в ИТ-секторе, растет, и ПСБ стремится формировать кадровый резерв через программы непрерывного образования. Студенты ИТ-специальностей будут проходить стажировки с последующим трудоустройством, создавая перспективы для своего профессионального роста, отметил Петр Фрадков.

По словам председателя ПСБ, cоциально-образовательная платформа "Содружество" станет центральным инструментом в этом процессе, предоставляя единое цифровое пространство для обучения и определения профориентации. Развитие подобных платформ позволит более оперативно формировать кадровый резерв, а вузам – адаптировать учебные программы под требования работодателей.