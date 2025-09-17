В России
Опубликовано 17 сентября 2025, 19:39
1 мин.

Промышленный прибор для распознавания цветов разработали в Санкт-Петербурге

Разработка применяется в образовании и на производстве
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения сообщили, что специалисты вуза разработали специализированный прибор для точного распознавания цветов. Устройство не только фиксирует оттенки, но и мгновенно передает данные в сеть в реальном времени.
Разработка уже используется в учебном процессе по специальности «Мехатроника и робототехника». Студенты изучают архитектуру датчиков, настраивают сетевое взаимодействие и программируют алгоритмы сортировки.

Прибор востребован в различных отраслях промышленности, где критически важна точность цветопередачи. От правильного распознавания цвета зависят скорость работы упаковочных линий, точность комплектовки и стабильность качества продукции.

Конструкция устройства включает выносной светоцифровой преобразователь с инфракрасным фильтром и микроконтроллерный блок управления. Прибор можно настраивать как локально с помощью панели управления, так и удаленно через компьютер или программируемый контроллер.

Разработчики отметили, что создали решение с расширенным функционалом и простой настройкой, которое при этом доступнее по цене, чем коммерческие аналоги. Все параметры устройства сохраняются в энергонезависимой памяти.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
