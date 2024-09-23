Прототип 50-кубитного квантового компьютера создали в России

Опубликовано 23 сентября 2024, 12:141 мин.
Прототип 50-кубитного квантового компьютера создали в РоссииНовая разработка будет представлена на Форуме микроэлектроники
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников рассказал, что в Физическом институте имени П. Н. Лебедева в сотрудничестве с отечественными научно-исследовательскими организациями был создан прототип 50-кубитного квантового компьютера.
© Ferra.ru
Разработка будет представлена широкой общественности на 10-м Форуме микроэлектроники, который пройдет с 23 по 28 сентября на федеральной территории «Сириус». Красников отметил, что организаторы и участники активно готовятся к этому событию, которое станет площадкой для демонстрации отечественных достижений мирового уровня.
Президент РАН добавил, что многие коллективы намерены сохранить свои разработки в секрете до форума, поэтому ожидается множество сенсаций и неожиданных открытий.
На форуме также будут представлены инновации в сфере получения сверхчистых материалов, электронного машиностроения и новых «не-фоннеймановских» вычислительных архитектур.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги: