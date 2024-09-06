Провайдер Дом.ру выпустил современный Wi-Fi 6 роутер WAVE для своих абонентов

Опубликовано 06 сентября 2024, 10:361 мин.
Провайдер Дом.ру выпустил современный Wi-Fi 6 роутер WAVE для своих абонентовОн обеспечит скорость до 1500 Мбит/с и покрытие до 80 кв.м.
Дом.ру представил свой первый Wi-Fi 6 роутер WAVE, разработанный специально для российских пользователей. Это шаг в повышение независимости от сторонних вендоров, пишет пресс-служба.
Роутер WAVE предлагает высокоскоростное подключение, поддерживая скорость Wi-Fi до 500 Мбит/с и максимальную пропускную способность 1500 Мбит/с. Благодаря стандарту Wi-Fi 6, устройство обеспечивает комфортное использование интернета для работы, игр и развлечений. Радиус действия WAVE охватывает до 80 кв.м.
Особенностью WAVE является его дизайн и удобство использования: антенны можно сложить без потери сигнала, а управление осуществляется через приложение Мой Дом.ру.
Продажи роутера начнутся в сентябре 2024 года. Дом.ру рассчитывает, что его продукт станет основой для дальнейшего развития умных домов в России.