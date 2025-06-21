ПСБ и МФТИ создадут совместное предприятие для разработки ИИ

Опубликовано 21 июня 2025, 13:441 мин.
ПСБ и МФТИ создадут совместное предприятие для разработки ИИПартнеры запустят проекты в робототехнике и цифровом небе
ПСБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили стратегическое партнерство для развития высокотехнологичных проектов. Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Стороны планируют создать совместное предприятие, которое займется разработками в сфере искусственного интеллекта, робототехники и цифрового неба. Оно будет оказывать услуги российским компаниям, включая научные исследования, консультирование и обучение корпоративных клиентов ПСБ.
Как отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, сотрудничество с МФТИ позволит банку расширить экосистему поддержки технологических проектов. Первый совместный проект в области робототехники уже запущен.
Партнеры также намерены организовать ИИ-технопарк в Ярославле со статусом особой экономической зоны. На его базе будут готовить специалистов, развивать инновационную инфраструктуру и привлекать инвестиции в технологические стартапы.