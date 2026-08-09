ПСБ направит 35 млрд рублей на развитие специальных технологий

Для оперативной работы с проектами создан Центр специального технологического развития. Фрадков отметил, что гражданские технологии важны для обороноспособности благодаря быстрой адаптации. В банке также считают, что финансовые инструменты должны охватывать весь цикл проекта: от грантов на старте до фондов для крупных серий.

ПСБ взаимодействует с Центром беспилотных систем и технологий, который объединяет более 500 разработчиков и производителей. Вместе они работают над снижением барьеров и объединением производителей, заказчиков и государства.