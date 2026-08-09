ПСБ направит 35 млрд рублей на развитие специальных технологий

Опубликовано 09 августа 2026, 19:281 мин.
ПСБ направит 35 млрд рублей на развитие специальных технологийФинансирование рассчитано до 2030 года
Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) сообщил, что банк инвестирует порядка 35 миллиардов рублей в развитие специальных технологий в оборонной сфере. Эти средства будут направлены через инвестиционные партнерства до 2030 года.
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Для оперативной работы с проектами создан Центр специального технологического развития. Фрадков отметил, что гражданские технологии важны для обороноспособности благодаря быстрой адаптации. В банке также считают, что финансовые инструменты должны охватывать весь цикл проекта: от грантов на старте до фондов для крупных серий.
ПСБ взаимодействует с Центром беспилотных систем и технологий, который объединяет более 500 разработчиков и производителей. Вместе они работают над снижением барьеров и объединением производителей, заказчиков и государства.