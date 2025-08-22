ПСБ ускорил работу чат-бота для бизнеса с помощью технологии RAG

Раньше бот должен был задавать клиентам ряд уточняющих вопросов, чтобы затем выдать заранее подготовленный ответ. Новая технология работает иначе. Она позволяет чат-боту самостоятельно анализировать внутренние базы знаний банка и релевантные документы, формируя развернутый и точный ответ, адаптированный под конкретный запрос.

По данным банка, средняя скорость решения вопросов клиентов теперь в восемь раз выше, чем при использовании прежней системы. База знаний «Катюши» обновляется в реальном времени, что обеспечивает актуальность предоставляемой информации.