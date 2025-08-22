ПСБ ускорил работу чат-бота для бизнеса с помощью технологии RAG

Опубликовано 22 августа 2025, 13:351 мин.
ПСБ ускорил работу чат-бота для бизнеса с помощью технологии RAGНовая система в восемь раз быстрее обрабатывает запросы клиентов
ПСБ внедрил в своего помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Катюша» для представителей малого и среднего бизнеса технологию RAG (Retrieval Augmented Generation). Это решение позволяет чат-боту значительно быстрее находить ответы на вопросы, не прибегая к дополнительным уточнениям.
© Ferra.ru
Раньше бот должен был задавать клиентам ряд уточняющих вопросов, чтобы затем выдать заранее подготовленный ответ. Новая технология работает иначе. Она позволяет чат-боту самостоятельно анализировать внутренние базы знаний банка и релевантные документы, формируя развернутый и точный ответ, адаптированный под конкретный запрос.
По данным банка, средняя скорость решения вопросов клиентов теперь в восемь раз выше, чем при использовании прежней системы. База знаний «Катюши» обновляется в реальном времени, что обеспечивает актуальность предоставляемой информации.