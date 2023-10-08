Психолог назвала способы борьбы с осенней депрессии

Также стоит окружить себя яркими цветами в гардеробе и интерьере, по словам психолога, они помогут мозгу «проснуться», а также поддерживают внимание в происходящему вокруг.

Важно чаще видеться с родными и близкими людьми, например, посещать вместе мероприятия, отмечает Наталья Безгина.