Путин анонсировал расширение возможностей образовательного центра «Сириус»

Для этого планируется развивать исследовательскую инфраструктуру, которая позволит создавать и тестировать продукты нового технологического уклада. Расширение ресурсов центра должно помочь его воспитанникам вносить более значимый вклад в науку, технологии и экономику страны.

Путин отметил, что многие выпускники «Сириуса» продолжают обучение в ведущих российских вузах, руководят научными лабораториями, занимают ответственные позиции в крупных компаниях и запускают собственные высокотехнологичные проекты. Некоторые уже создали уникальные продукты и развивают собственный бизнес.

Президент подчеркнул, что успехи студентов связаны не только с их личными усилиями, но и с поддержкой наставников и родителей, а также с атмосферой созидания, которую создает центр.