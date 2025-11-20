Путин назвал генеративный ИИ стратегической технологией

Опубликовано 20 ноября 2025, 23:351 мин.
Путин назвал генеративный ИИ стратегической технологиейТехнологии стали предметом конкуренции между государствами
Президент России Владимир Путин заявил, что технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) приобрели стратегическое значение. По его словам, за создание собственных языковых моделей сегодня конкурируют не только крупные компании, но и ведущие государства мира.
Президент отметил стремительное развитие технологий за последние два года. Если ранее системы выполняли простые задачи, то сейчас на основе генеративного ИИ создаются интеллектуальные помощники, беспилотный транспорт и роботы. Эти системы способны принимать автономные решения без участия человека.
Путин подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта считается одним из крупнейших технологических проектов в истории. Ключевыми направлениями инвестиций являются наращивание вычислительных мощностей и обеспечение дополнительных гигаватт энергии для работы цифровой инфраструктуры.