Путин назвал генеративный ИИ стратегической технологией

Президент отметил стремительное развитие технологий за последние два года. Если ранее системы выполняли простые задачи, то сейчас на основе генеративного ИИ создаются интеллектуальные помощники, беспилотный транспорт и роботы. Эти системы способны принимать автономные решения без участия человека.

Путин подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта считается одним из крупнейших технологических проектов в истории. Ключевыми направлениями инвестиций являются наращивание вычислительных мощностей и обеспечение дополнительных гигаватт энергии для работы цифровой инфраструктуры.