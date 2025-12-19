Путин назвал импортозамещённый МС-21 конкурентоспособным самолётом

Опубликовано 19 декабря 2025, 18:171 мин.
Путин назвал импортозамещённый МС-21 конкурентоспособным самолётомНа мировых рынках
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал российский самолёт МС-21 конкурентоспособным на международном авиационном рынке.
© Объединенная авиастроительная корпорация
По «словам Путина, МС-21 — высокоэффективный летательный аппарат, соответствующий международным стандартам.
«Самолёт МС-21 — очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках», — подчеркнул президент.