В России
Опубликовано 19 декабря 2025, 18:17
1 мин.

Путин назвал импортозамещённый МС-21 конкурентоспособным самолётом

На мировых рынках
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал российский самолёт МС-21 конкурентоспособным на международном авиационном рынке.
Путин назвал импортозамещённый МС-21 конкурентоспособным самолётом

© Объединенная авиастроительная корпорация

По «словам Путина, МС-21 — высокоэффективный летательный аппарат, соответствующий международным стандартам.

«Самолёт МС-21 — очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках», — подчеркнул президент.