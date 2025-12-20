В России
Опубликовано 20 декабря 2025, 19:14
1 мин.

Путин объяснил замедление иностранных мессенджеров позицией властей зарубежных стран

Других причин нет
19 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин объяснил, почему были введены ограничения на работу иностранных мессенджеров. Он подчеркнул, что проблема заключается в неспособности этих сервисов соблюдать российское законодательство.
Путин объяснил замедление иностранных мессенджеров позицией властей зарубежных стран
© Duma.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Путин подчеркнул, что для эти платформ это главная проблема. Это был ответ президента на вопрос российского техноблогера Wylsacom.

По словам главы государства, власти некоторых стран не позволяли Telegram и другим мессенджерам выполнять требования российских законов, что привело к необходимости принятия мер со стороны Роскомнадзора. Президент отметил, что замедление работы сервисов было вызвано именно этим обстоятельством.

В ходе обсуждения нацмессенджера Max Путин также выразил мнение о необходимости конкуренции. Он заявил, что у национального мессенджера обязательно будут достойные конкуренты. Президент напомнил, что ранее у России не было своего мессенджера, но теперь страна достигла полного цифрового суверенитета, сравнив её с США и Китаем в этом отношении.