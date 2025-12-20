Путин объяснил замедление иностранных мессенджеров позицией властей зарубежных стран

Путин объяснил замедление иностранных мессенджеров позицией властей зарубежных странДругих причин нет
Путин подчеркнул, что для эти платформ это главная проблема. Это был ответ президента на вопрос российского техноблогера Wylsacom.
По словам главы государства, власти некоторых стран не позволяли Telegram и другим мессенджерам выполнять требования российских законов, что привело к необходимости принятия мер со стороны Роскомнадзора. Президент отметил, что замедление работы сервисов было вызвано именно этим обстоятельством.
В ходе обсуждения нацмессенджера Max Путин также выразил мнение о необходимости конкуренции. Он заявил, что у национального мессенджера обязательно будут достойные конкуренты. Президент напомнил, что ранее у России не было своего мессенджера, но теперь страна достигла полного цифрового суверенитета, сравнив её с США и Китаем в этом отношении.