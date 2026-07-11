В России
Опубликовано 11 июля 2026, 20:30
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Путин одобрил деньги из ФНБ на восемь самолётов Ил-114-300

Средства пойдут на докапитализацию программы производства восьми самолётов
Президент Владимир Путин одобрил выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на производство восьми региональных пассажирских самолётов Ил-114-300. Деньги получат лизинговые компании, чтобы обеспечить авиакомпаниям льготные условия. Интерес к машине уже проявила «Аврора».
Путин одобрил деньги из ФНБ на восемь самолётов Ил-114-300

© Объединенная авиастроительная корпорация

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что поручение уже подписано. Средства пойдут на докапитализацию производственной программы именно этих восьми бортов. Ранее на ПМЭФ заключили соглашение о поставке трёх таких самолётов Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Он должен заменить на внутренних линиях устаревшие Ан-24 и импортные ATR 72 и Bombardier Dash 8. По словам Алиханова, перевозчики проявляют интерес к машине, и выделение средств из ФНБ ускорит её появление в регионах.

«В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114. Одобрено, подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока это восемь машин», — заявил глава Минпромторга.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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