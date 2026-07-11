Путин одобрил деньги из ФНБ на восемь самолётов Ил-114-300

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что поручение уже подписано. Средства пойдут на докапитализацию производственной программы именно этих восьми бортов. Ранее на ПМЭФ заключили соглашение о поставке трёх таких самолётов Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Он должен заменить на внутренних линиях устаревшие Ан-24 и импортные ATR 72 и Bombardier Dash 8. По словам Алиханова, перевозчики проявляют интерес к машине, и выделение средств из ФНБ ускорит её появление в регионах.

«В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114. Одобрено, подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока это восемь машин», — заявил глава Минпромторга.