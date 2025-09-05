Путин оказался не против использования ИИ при работе с бюджетом

По словам Путина, на текущем этапе развития технологий искусственный интеллект способен помогать в принятии решений, но не заменять собой экспертов. Такие инструменты могут использоваться в работе правительства и Центрального банка для анализа данных и подготовки предложений.

Ранее специалисты Росатома стали применять искусственный интеллект (ИИ) для разработки и синтеза новых материалов. Как сообщил научный руководитель программы «Материалы и технологии» Алексей Дуб, это позволяет значительно ускорить процесс поиска оптимальных решений. Одним из примеров стало определение состава материала для реактора сверхкритического давления. Для этой задачи потребовалось проанализировать около 250