Путин оказался не против использования ИИ при работе с бюджетом

Опубликовано 05 сентября 2025, 22:201 мин.
Путин оказался не против использования ИИ при работе с бюджетомКак вспомогательный инструмент
Президент России Владимир Путин поддержал идею применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бюджетном процессе. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Путина, на текущем этапе развития технологий искусственный интеллект способен помогать в принятии решений, но не заменять собой экспертов. Такие инструменты могут использоваться в работе правительства и Центрального банка для анализа данных и подготовки предложений.
