Росатом внедрил ИИ для создания материалов

Одним из примеров стало определение состава материала для реактора сверхкритического давления. Для этой задачи потребовалось проанализировать около 250 тысяч вариантов. Традиционными методами такой объем работы был бы практически невыполним, однако с помощью ИИ оптимальный состав был найден за две недели.

Еще один проект касается производства углеродного волокна. Применение искусственного интеллекта позволило оптимизировать технологические параметры и снизить разброс конечных характеристик материала. Это повысило стабильность производства и улучшило качество продукции.

Использование ИИ также способствовало уменьшению веса конструкций из углеволокна.