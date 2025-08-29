Росатом внедрил ИИ для создания материалов

Опубликовано 29 августа 2025, 08:241 мин.
Росатом внедрил ИИ для создания материаловЧто ускоряет научные исследования
Специалисты Росатома применяют искусственный интеллект (ИИ) для разработки и синтеза новых материалов. Как сообщил научный руководитель программы «Материалы и технологии» Алексей Дуб, это позволяет значительно ускорить процесс поиска оптимальных решений.
© Ferra.ru
Одним из примеров стало определение состава материала для реактора сверхкритического давления. Для этой задачи потребовалось проанализировать около 250 тысяч вариантов. Традиционными методами такой объем работы был бы практически невыполним, однако с помощью ИИ оптимальный состав был найден за две недели.
Еще один проект касается производства углеродного волокна. Применение искусственного интеллекта позволило оптимизировать технологические параметры и снизить разброс конечных характеристик материала. Это повысило стабильность производства и улучшило качество продукции.
Использование ИИ также способствовало уменьшению веса конструкций из углеволокна.