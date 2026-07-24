Путин осмотрел модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М

Як-130М развивает скорость до 960 км/ч, дальность полёта — 1610 км. Первый испытательный полёт прошёл 25 июня на Иркутском авиазаводе. Он длился около 50 минут на высотах до 2000 метров и скоростях до 600 км/ч.

Новая машина значительно превосходит предшественника по боевым возможностям. По словам лётчика-испытателя, самолёт может решать широкий круг задач — от ударов по наземным объектам до перехвата воздушных целей. Модернизация превратила учебно-тренировочный аппарат в полноценную боевую единицу, что расширяет его применение в ВКС России.

«Владимир Путин также ознакомился с опытным образцом модернизированного самолёта Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжёлых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море», — сообщила пресс-служба президента.