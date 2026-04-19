Путин отметил результаты развития медицины в России

Опубликовано 19 апреля 2026, 17:031 мин.
Путин отметил результаты развития медицины в РоссииДоля отечественной техники в медучреждениях достигла 70%
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Текст обращения зачитала вице-премьер Татьяна Голикова. Глава государства отметил, что по итогам 2025 года можно уверенно говорить о значимых достижениях отечественной медицины, пишет РИА Новости.
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах страны создаются новые и модернизируются существующие учреждения. По словам Путина, доля отечественной техники в поставках составляет порядка 70%. Медицинская помощь становится доступнее и качественнее, совершенствуется лекарственное обеспечение. Ведется работа по созданию генетических технологий и моделей персонализированной медицины. Президент поблагодарил представителей медицинского сообщества за самоотверженный труд.