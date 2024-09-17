Путин подчеркнул роль технологий в укреплении суверенитета России

Путин подчеркнул, что турнир объединяет одаренную молодежь, вовлекая её в решение сложных технических задач и способствуя популяризации профессий в области высоких технологий. Он отметил, что особенно важны передовые разработки в условиях укрепления производственного и кадрового суверенитета России.

В финал чемпионата вышло более 3 тыс. студентов профильных колледжей и школьников из России и зарубежных стран. Президент выразил уверенность, что соревнования станут важной традицией и будут способствовать продвижению передовых компетенций и технологий.

Путин выразил надежду, что чемпионат станет одним из ярких молодежных мероприятий и продолжит способствовать развитию талантов и технологий в стране.