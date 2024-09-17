Путин подчеркнул роль технологий в укреплении суверенитета России

Опубликовано 17 сентября 2024, 22:171 мин.
Путин подчеркнул роль технологий в укреплении суверенитета РоссииЧемпионат высоких технологий помогает развивать таланты молодежи
Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам Чемпионата высоких технологий отметил важность технологий для укрепления суверенитета страны. Его обращение зачитал министр просвещения Сергей Кравцов.
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Путин подчеркнул, что турнир объединяет одаренную молодежь, вовлекая её в решение сложных технических задач и способствуя популяризации профессий в области высоких технологий. Он отметил, что особенно важны передовые разработки в условиях укрепления производственного и кадрового суверенитета России.
В финал чемпионата вышло более 3 тыс. студентов профильных колледжей и школьников из России и зарубежных стран. Президент выразил уверенность, что соревнования станут важной традицией и будут способствовать продвижению передовых компетенций и технологий.
Путин выразил надежду, что чемпионат станет одним из ярких молодежных мероприятий и продолжит способствовать развитию талантов и технологий в стране.