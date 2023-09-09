15:46, 09 сентября 2023
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Путин поинтересовался у молодых ученых вопросом поиска темной материиВо время встречи в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра
Во время встречи в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра, Президент России Владимир Путин поинтересовался у молодых ученых вопросом поиска темной материи.
Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? … Найдем, чего будем с этим делать?
Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации
Молодые ученые Российского федерального ядерного центра попросили Владимира Путина филиал МГУ в Сарове зафиксировать особым статусом, чтобы была возможность привлекать больше преподавателей.
Я согласен. Так и сделаем, не вижу проблем. Все эти ограничения, стандартный характер, связаны с финансированием, но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, как ваше, конечно, общее правило… не должно распространяться на вас. Я понимаю.
Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации