Путин поинтересовался у молодых ученых вопросом поиска темной материи

Я согласен. Так и сделаем, не вижу проблем. Все эти ограничения, стандартный характер, связаны с финансированием, но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, как ваше, конечно, общее правило… не должно распространяться на вас. Я понимаю.