Путин поручил организовать производство игровых приставок в России

Это решение принято в рамках усилий по развитию игровой индустрии в России. Ранее было объявлено, что организация развития видеоигр (РВИ) представит правительству план на пятилетний период, включающий в себя различные мероприятия, направленные на поддержку этой отрасли.

Согласно сообщению, в ближайшие годы планируется восстановить взаимодействие с фондами и организациями, имеющими отношение к видеоиграм, а также разработать меры по поддержке разработки игр. В долгосрочной перспективе в планах РВИ — создание полноценной игровой консоли к 2026−2027 году.