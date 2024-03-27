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В России
Опубликовано 27 марта 2024, 19:19
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Путин поручил организовать производство игровых приставок в России

До 15 июня 2024 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание правительству рассмотреть возможность организации производства игровых приставок и консолей на территории страны. По данным, полученным с сайта Кремля, срок исполнения поручения назначен на 15 июня 2024 года.

Это решение принято в рамках усилий по развитию игровой индустрии в России. Ранее было объявлено, что организация развития видеоигр (РВИ) представит правительству план на пятилетний период, включающий в себя различные мероприятия, направленные на поддержку этой отрасли.

Согласно сообщению, в ближайшие годы планируется восстановить взаимодействие с фондами и организациями, имеющими отношение к видеоиграм, а также разработать меры по поддержке разработки игр. В долгосрочной перспективе в планах РВИ — создание полноценной игровой консоли к 2026−2027 году.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#консоль
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#Путин
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#производство
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#игры