Путин поручил создать цифровую платформу для планирования туризма в России

По словам президента, цифровая платформа должна объединить информацию о транспорте, гостиницах, ресторанах, достопримечательностях, музеях, а также о услугах гидов и экскурсоводов. Он призвал организовать работу над этим проектом в рамках различных государственных программ, включая «Экономику данных».

Предложение президента было сделано на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Путин подчеркнул важность интеграции различных аспектов туристической отрасли в единую цифровую систему, чтобы сделать отдых в России более привлекательным для туристов и улучшить условия для развития туристического бизнеса.