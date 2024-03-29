Путин поручил создать цифровую платформу для планирования туризма в России

Опубликовано 29 марта 2024, 17:35
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Путин поручил создать цифровую платформу для планирования туризма в РоссииЧтобы повысить эффективность туристического бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о создании цифровой платформы для туризма, которая должна сделать планирование поездок по стране более удобным и доступным. Он подчеркнул необходимость использования передовых технологий в этой сфере, чтобы помочь туристическому бизнесу расшириться и повысить эффективность.
По словам президента, цифровая платформа должна объединить информацию о транспорте, гостиницах, ресторанах, достопримечательностях, музеях, а также о услугах гидов и экскурсоводов. Он призвал организовать работу над этим проектом в рамках различных государственных программ, включая «Экономику данных».
Предложение президента было сделано на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Путин подчеркнул важность интеграции различных аспектов туристической отрасли в единую цифровую систему, чтобы сделать отдых в России более привлекательным для туристов и улучшить условия для развития туристического бизнеса.