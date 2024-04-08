Путин поручил усилить поддержку отечественного станкостроения

Опубликовано 08 апреля 2024, 16:03
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Путин поручил усилить поддержку отечественного станкостроенияДля увеличения отечественного производства
Президент России Владимир Путин дал указание правительству совместно с предприятием АО «Конар» принять дополнительные меры по поддержке производства местных комплектующих для станков, с акцентом на увеличение производства в стране. Основное внимание должно быть уделено разработке мер для повышения уровня локализации производства компонентов.
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Кроме того, президент поручил принять дополнительные меры для поддержки отечественного производства комплектующего оборудования для судостроения. Важно обеспечить конкурентоспособность такого оборудования и рассмотреть возможность частичной компенсации затрат на его производство и выпуск пилотной партии.
Срок предоставления отчета о реализации указанных мер — до 15 мая 2024 года. За выполнение поручений ответственен премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
Ожидается, что предпринятые меры содействуют развитию отрасли и способствуют созданию более выгодных условий для отечественных производителей на рынке.