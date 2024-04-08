Путин поручил усилить поддержку отечественного станкостроения

Кроме того, президент поручил принять дополнительные меры для поддержки отечественного производства комплектующего оборудования для судостроения. Важно обеспечить конкурентоспособность такого оборудования и рассмотреть возможность частичной компенсации затрат на его производство и выпуск пилотной партии.

Срок предоставления отчета о реализации указанных мер — до 15 мая 2024 года. За выполнение поручений ответственен премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ожидается, что предпринятые меры содействуют развитию отрасли и способствуют созданию более выгодных условий для отечественных производителей на рынке.