Путин поручил усилить «санитарный щит» России

Глава государства подчеркнул важность оперативного реагирования на эпидемиологическую обстановку. Он отметил, что Роспотребнадзор должен эффективно выполнять свои функции, чтобы государство чувствовало отдачу от работы ведомства. Особое внимание Путин обратил на опыт последних лет, включая борьбу с коронавирусом, когда оперативная реакция была критически важна.

Президент также подчеркнул значительное присутствие молодежи среди сотрудников Роспотребнадзора. Средний возраст специалистов составляет 48 лет, а 20% сотрудников моложе 35 лет.