Опубликовано 20 ноября 2025, 18:07
Путин призвал ускорить развитие ИИ для соответствия масштабу изменений

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости непрерывного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) для соответствия скорости современных изменений. Выступая на конференции AI Journey в штаб-квартире Сбера, президент подчеркнул важность постоянного движения вперед даже после достижения конкретных результатов.
Российский лидер отметил, что ознакомился с последними достижениями в области ИИ во время почти трехчасовой презентации от Германа Грефа. Это привело к небольшому сдвигу начала пленарного заседания, за что Путин принес извинения участникам.

Президент выразил готовность поделиться российским опытом в создании и применении передовых технологий, включая международные проекты. Он поблагодарил организаторов юбилейной десятой конференции за усилия по объединению государства, бизнеса и науки для технологического развития.