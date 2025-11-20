Путин призвал ускорить развитие ИИ для соответствия масштабу изменений

Опубликовано 20 ноября 2025, 18:071 мин.
Путин призвал ускорить развитие ИИ для соответствия масштабу измененийВ рамках конференции AI Journey
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости непрерывного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) для соответствия скорости современных изменений. Выступая на конференции AI Journey в штаб-квартире Сбера, президент подчеркнул важность постоянного движения вперед даже после достижения конкретных результатов.
Российский лидер отметил, что ознакомился с последними достижениями в области ИИ во время почти трехчасовой презентации от Германа Грефа. Это привело к небольшому сдвигу начала пленарного заседания, за что Путин принес извинения участникам.
Президент выразил готовность поделиться российским опытом в создании и применении передовых технологий, включая международные проекты. Он поблагодарил организаторов юбилейной десятой конференции за усилия по объединению государства, бизнеса и науки для технологического развития.