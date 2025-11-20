Путин призвал ускорить развитие ИИ для соответствия масштабу изменений

Российский лидер отметил, что ознакомился с последними достижениями в области ИИ во время почти трехчасовой презентации от Германа Грефа. Это привело к небольшому сдвигу начала пленарного заседания, за что Путин принес извинения участникам.

Президент выразил готовность поделиться российским опытом в создании и применении передовых технологий, включая международные проекты. Он поблагодарил организаторов юбилейной десятой конференции за усилия по объединению государства, бизнеса и науки для технологического развития.