Путин призвал внедрять ИИ в образование без упрощения обучения

Путин призвал внедрять ИИ в образование без упрощения обученияТехнологии должны применяться осторожно
Президент России Владимир Путин во время открытия новых образовательных объектов по видеосвязи заявил о необходимости внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений в учебный процесс. При этом президент подчеркнул, что делать это нужно осторожно и взвешенно, чтобы не допустить упрощения или искажения образования.
Глава государства отметил, что в стране продолжится работа по обновлению материально-технической базы учебных заведений. Речь идет о строительстве и ремонте школ и детских садов, создании современных пространств и оснащении их новым оборудованием.
Отдельное внимание, по словам президента, нужно уделить педагогам. Путин обратил внимание на важность повышения квалификации учителей, в том числе в сфере информационных технологий.
