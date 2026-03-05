Путин призвал внедрять ИИ в образование без упрощения обучения

Глава государства отметил, что в стране продолжится работа по обновлению материально-технической базы учебных заведений. Речь идет о строительстве и ремонте школ и детских садов, создании современных пространств и оснащении их новым оборудованием.

Отдельное внимание, по словам президента, нужно уделить педагогам. Путин обратил внимание на важность повышения квалификации учителей, в том числе в сфере информационных технологий.