Путин утвердил новые правила экспериментальных режимов для цифровых технологий

Одним из ключевых изменений стало снятие требования о наличии заранее установленного правового барьера для запуска таких режимов. Ранее это ограничивало использование механизма ЭПР для технологий, которые еще не имеют полноценного регулирования, в том числе решений на основе ИИ.

Также закон продлевает срок действия экспериментальных режимов с трех до пяти лет. Это позволит дольше тестировать технологии и оценивать их влияние на экономику и правовую систему.

Дополнительно вводится возможность добровольного выхода компаний из режима по их собственному заявлению. Закон вступает в силу после официального опубликования.