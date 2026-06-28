Путин утвердил новые правила экспериментальных режимов для цифровых технологий

Опубликовано 28 июня 2026, 16:471 мин.
Путин утвердил новые правила экспериментальных режимов для цифровых технологийИзменены условия внедрения ИИ
В России обновили правила запуска экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых и технологических инноваций, включая проекты с применением искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
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Одним из ключевых изменений стало снятие требования о наличии заранее установленного правового барьера для запуска таких режимов. Ранее это ограничивало использование механизма ЭПР для технологий, которые еще не имеют полноценного регулирования, в том числе решений на основе ИИ.
Также закон продлевает срок действия экспериментальных режимов с трех до пяти лет. Это позволит дольше тестировать технологии и оценивать их влияние на экономику и правовую систему.
Дополнительно вводится возможность добровольного выхода компаний из режима по их собственному заявлению. Закон вступает в силу после официального опубликования.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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